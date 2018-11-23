بالفيديو .. أخطاء محرجة لأهم رؤساء العالم.. وترامب الأكثر تجاهلا للبروتوكولات

واشنطن (صدى):

على الرغم من إتسام اللقاءات الدولية بالبروتوكولات المحافظة إلا أنها أصبحت مناسبة لأخطاء محرجة للعديد من الرؤساء أو الضيوف أو القائمين على المراسم .

ويعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر الرؤساء الذين ارتكبوا أخطاء كبيرة في البروتوكولات فيما فيما تعتبر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أكثر ضحايا الأخطاء البروتوكولية.

ومن أكثر المواقف المحرجة للرؤساء أثناء إحدى القمم الدولية اغتياب الرئيسين الأمريكي السابق باراك أوباما والفرنسي السابق نيوكلا ساركوزي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ، حيث قال ساركوزي لأوباما “نتنياهو كذاب ولا أحتمله”، ليرد أوباما “أنت سئمت منه وأنا مضطر للتعامل معه ربما أكثر منك”، دون أن ينتبه الرئيسان إلى أن الميكروفونات كانت مفتوحة للترجمة الفورية، وسمع الصحفيون حوارهما.

وهذه بعض أخطاء الرؤساء التي رصدتها كاميرات الإعلاميين :

ساركوزي وأوباما يغتابان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ترامب يحرج الرئيس الفرنسي ماكرون داخل البيت الأبيض بنفض عوالق من على بذلته.



موقف محرج للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قطع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني مراسم الاستقبال وانشغل عنها بالهاتف وجعلها تنتظر.



ترامب يحرج الرئيس الفرنسي ماكرون برفض مصافحته.



ترامب يكسر البوتوكول عدة مرات في أثناء لقائه ملكة بريطانيا.

