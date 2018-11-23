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إغلاق الطريق القديم بالشعيبة وتحذير لقائدي المركبات على هذه الطرق

إغلاق الطريق القديم بالشعيبة وتحذير لقائدي المركبات على هذه الطرق
نايف السالم(صدى):

وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها الرسمي، تنبيهًا لمستخدمي طريق الساحل القديم بمنطقة مكة المكرمة، بأخذ الطريق السريع ، نظراَ لإغلاق الطريق القديم شمال مركز الشعيبة مؤقتاً بسبب السيول المنقولة.

ونبهت القوات الخاصة على مستخدمي طريق حفر الباطن- الرياض وطريق ابو حدرية- الخفجي بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح تسببت في تكوّن تجمعات للمياه في بعض المواقع.

ودعا الحساب الرسمي للقوات على ” تويتر ” مستخدمي الطريق من قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.


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