إغلاق الطريق القديم بالشعيبة وتحذير لقائدي المركبات على هذه الطرق

نايف السالم(صدى):

وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها الرسمي، تنبيهًا لمستخدمي طريق الساحل القديم بمنطقة مكة المكرمة، بأخذ الطريق السريع ، نظراَ لإغلاق الطريق القديم شمال مركز الشعيبة مؤقتاً بسبب السيول المنقولة.

ونبهت القوات الخاصة على مستخدمي طريق حفر الباطن- الرياض وطريق ابو حدرية- الخفجي بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح تسببت في تكوّن تجمعات للمياه في بعض المواقع.

ودعا الحساب الرسمي للقوات على ” تويتر ” مستخدمي الطريق من قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.