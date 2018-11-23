” التعليم ” تطلق منصة أماليدا للمساهمة في التعليم

سعيد العجل(صدى):

أطلقت مبادرة أماليد وبمناسبة اليوم العالمي للطفل وبتدشين من وزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى منصة أماليد للمشاركة المجتمعية هنا للمساهمة في التعليم والتي تهدف لتكون حلقة وصل بين مقدمي الخدمات لفئة الأطفال و المستفيدين من كافة القطاعات التعليمية والاجتماعية والتي تعني بالطفل في الجوانب التعليمية والتقنية والاجتماعية على مستوى الوطن المعطاء.

حيث يتم عرض الخدمات والبرامج والمتجات المتخصصة في مجالات متعددة كالعلوم والتقنية (STEAM) والعلوم الاجتماعية والثقافية والترفيه والرياضة وفئة الاحتياجات الخاصة والطفولة المبكرة وغيرها من مجالات تهدف لتنمية الطفل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.