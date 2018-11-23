رونالدو يستعيد مهاراته بتدريبات يوفنتوس للقاء سبال

ماجد محمد(صدى):

يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه يوفنتوس مساء بعد غدا السبت أمام فريق سبال في الكالتشيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي ، وذلك لوقف نشاطه بعد فترة توقف الدوري الإيطالي بسبب المباريات الدولية .

ونشر الحساب الرسمى لنادى يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” فيديو لرونالدو وهو يستعرض مهاراته الفائقة خلال تدريبات اليوفى، الذى يستعد لمواجهة سبال مساء السبت فى الكالتشيو.

يذكر أن رونالدو ابتعد عن المباريات بسبب قراره عدم المشاركة موقتاً مع منتخب بلاده الذي كان بين المنتخبات الأربعة التي حجزت بطاقات المربع الذهبي للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.