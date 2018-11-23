لا تصدق كل العروض.. نصائح هامة لتسوق ناجح في الجمعة البيضاء

عادل الحربي (صدى):

يعد يوم الجمعة البيضاء أو ” الوايت فرايدي ” ، والموافق اليوم 23 نوفمبر فرصة لكل محبي التسوق والشراء، بسبب التخفيضات الهائلة على أغلب المنتجات ، وينصح الخبراء بضروة إتباع التعليمات التالية لتجنب الإهدار في التسوق .

1. أجهزة التكنولوجيا كـ الموبايلات وغيرها ستباع بسعرها الحقيقي بدون خصم يُذكر.

2. احترس من العروض المذهلة، كتخفيض كبير على علامة تجارية معروفة.

3. إذا كنت تبحث عن منتج محدد فابحث جيدا ولاحظ التعليقات عن تجربة شرائه.

4. لاحظ أن المتاجر الإلكترونية تغير العروض والأسعار أكثر من مرة في اليوم، وقد تعرض سعر قليل وعندما تطلب المنتج يصبح بسعر أغلى .

5. تسوق من موقع لك تجربة سابقة معه .

6. – احذر عند شراء الملابس من نوع القماش المستخدم، ففي بعض الحلات يتم استخدام أنواع رديئة يتغير ألوانها بالغسيل .