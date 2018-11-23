كاسياس يتحدث عن خلافاته مع مورينيو والبرتغالي يرد

نواف السالم(صدى):

جدد الحارس الإسباني إيكر كاسياس مناوشاته مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ أكد في مداخلة صحفية لصحيفة آس الإسبانية أنه ندم على عدم مواجهة مورينيو عندما كان الأخير مديرا فنيا لريال مدريد.

ودخل الثنائي مورينيو وكاسياس في خلاف كبير عندما كانا معا في ريال مدريد، نجح من خلاله المدرب البرتغالي في إبعاد كاسياس الذي كان قائدا للريال، عن التشكيلة الأساسية.

وقال كاسياس: “أعتقد أنه لو عاد بي الزمن مرة أخرى لتلك الفترة لما ترددت في الوقوف في وجه مورينيو”.

وتابع: “كنت في تلك الأيام أفضل الصمت على الدخول معارك مع مورينيو حفاظا على قيم ريال مدريد، وكنت أعتقد أن ذلك هو الصواب لك، ومنذ تلك الفترة لم نتكلم ابدا، وأتمنى أن تستمر هذه المقاطعة على هذا النحو”.

من جانبه انتقد مورينيو كاسياس وقال إن حديثه ليس صحيحا خاصة أنه كان يقوم ببعض الأشياء ليرد عليه، ولكن “في الخفاء”.