تسريب صور جينيسيس G90 2020 كمنافسة لـ S Class

أميرة خالد(صدى):

اليوم توفرت مجموعة من الصور المسربة لـ سيارة Genesis G90 2020 ، التي تم التقاطها في وضح النهار أثناء عملية نقل سيارة السيدان الكورية الفاخرة ، لتظهر ملامح التجديد الأول الذي حصلت عليه سيارة جينيسيس G90 2020 .

وفقاً لهذه الصور المسربة نلاحظ أن سيارة G90 2020 من الصانع الكوري جينيسيس حصلت على شبك أمامي ضخم محدث تحيط به مصابيح جديدة ممتدة إلى الجوانب مع اضواء LED ، وكما هو واضح حصلت سيارة Genesis G90 2020 من الخلف على مصابيح مستمدة من سيارة جينيسيس GV80 الاختبارية التي تمهد الطرق نحو سيارة SUV إنتاجية قادمة إن شاء الله .

جينيسيس g90 2019

وعلى ما يبدو هناك تجديدات على تصاميم الصادمين الأمامي والخلفي للسيارة ، وعلى تصميم مخرجي العادم الخلفيين .

ومن المتوقع حصول داخلية سيارة جينيسيس G90 2020 على لمسات تحديث بسيطة تضمن توفرها قياسياً مع شاشة قياس 12.3 إنش مزودة بنظام ترفيه ومعلومات محدث ، إلى جانب غيرها من التجديدات .

لا توجد أي معلومات رسمية عن المحركات التي ستعتمد عليها سيارة Genesis G90 2020 ، ولكن فريقنا في عرب جي تي لا يرجح حدوث أي تغييرات على المواصفات الميكانيكية لهذه السيارة السيدان الفاخرة الكبيرة الحجم التي تعتبر نفسها منافسة لكل من ؛ مرسيدس S Class ، و بي ام دبليو الفئة السابعة ، و اودي A8

2020 Genesis G90

يجدر الإشارة إلى أن سيارة جينيسيس G90 2019 تتوفر ميكانيكية بهذه الخيارات من المحركات :

محرك V6 (6 سلندر على شكل حرف V) سعة 3.3 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 365 حصان و 510 نيوتن.متر من عزم الدوران.

محرك V8 (8 سلندر على شكل حرف V) سعة 5 لترات تلقائي التزود بالهواء يولد قوة 420 حصان و 519 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ومن المرجح أن هذه السيارة لن تصل إلى الأسواق العالمية قبل صيف عام 2019 إن شاء الله .