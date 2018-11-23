” ماني ” يكشف عن تطلعاته مع ليفربول بعد تجديد عقده

نواف السالم(صدى):

عبر المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني عن سعادته بتوقيع عقد جديد طويل المدى مع نادي ليفربول، قائلا:” هذا يعني ثقتهم بي وهو أمر يعني الكثير بالنسبة لي، أعرف ذلك بالتأكيد، وهذا ما يحفزني لتقديم كل ما لدي لمساعدة هذا النادي في التتويج بالألقاب”.

وأكد ماني على رغبته في مساعدة الفريق على حصد الألقاب خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف ماني: ” دائماً ما كنت أقول إنني عندما علمت بأن أمامي فرصة للقدوم هنا، لم أفكر مرتين ” ، مشيرا: ” النادي المناسب لي في الوقت المناسب، وألعب فيه أيضاً تحت قيادة المدرب المناسب يورغن كلوب، سعيد للغاية منذ قدومي إلى هنا، أراه القرار الأفضل في مسيرتي ” .

وأوضح ماني: ” لدينا كل شيء هنا، بالفريق والأجهزة الفنية، كما أن النادي يقدم عملاً رائعاً لضم عناصر جديدة تمتلك إمكانيات عالية ” ، موضحا: ” لدينا فريق قوي ونمتلك كل الإمكانيات لتحقيق الفوز، ولكن المطلوب ليس الحديث وإنما علينا العمل، حققنا بداية جيدة هذا الموسم ونعمل بجدية في كل يوم خلال التدريبات لنتحسن أكثر وأكثر ” .

وأبان:”لا ندع الضغوط تؤثر علينا، فالوقت لا يزال مبكراً على الحديث بشأن التتويج، الجميع يعرفون ضرورة أن نتوج بالألقاب، والآن علينا فقط تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز في النهاية ” .