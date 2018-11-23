بالصور.. إطلالة ليلى علوي تثير العديد من التعليقات

القاهرة(صدى):

تعتبر النجمة المصرية ” ليلى علوي ” واحدة من أكثر النجمات العربيات شهرة، وخلال مسيرتها الفنية مرت بالكثير من التغيّرات على صعيد المظهر الخارجي، حيث إنها خسرت الكثير من الوزن، وكما يبدو فهي تزداد جمالًا كلما تقدمت في السن.

ونشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، صورة التقطت لها خلال وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

وتسببت إطلالة ليلى علوي في العديد من التعليقات لزيادة وزنهايما دافع البعض عن ليلى علوي، مؤكدين أن وزنها مثالي وأن النحافة لا تليق بها .