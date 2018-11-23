مركز الملك سلمان يواصل دعم مشروعات التمكين للأسر السورية الأشد احتياجا

حماة(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعم المشروعات في قطاع الثروة الزراعية التي ينفذها لمساعدة المتضررين في سوريا، إذ تعد إلى جانب المشروعات في قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.

وقام فريق المركز بتوزيع مبيدات الآفات الزراعية لـ 1,000 أسرة مستفيدة في قرية الحواش التابعة لمنطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة، وتم تقديم الإرشادات للمستفيدين في كيفية التعامل مع الآفات الزراعية في حال حدوثها والطرق المثلى لحصاد المحاصيل الشتوية، حيث تشهد المحاصيل نمو وتطور في حقول المزارعين المستفيدين من برنامج المركز.

ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات الحيوية التي أنهكتها الحرب.