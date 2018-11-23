مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن
وصل مبعوث الأمم المتحدة ” مارتن غريفيث ” إلى مدينة الحديدة باليمن اليوم الجمعة بهدف التمهيد لعقد مفاوضات السلام الشهر المقبل في السويد ، كأحدث محاولة دولية لحل الأزمة بمساندة التحالف العربي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة قد وصل العاصمة صنعاء لمحاولة التفاوض مع زعيم الحوثيين قبل بدء المفاوضات الرسمية الشهر المقبل ، إلا أن الأخير وضع شروطاً لعرقلة المفاوضات ،حيث طلب ” تسهيلات ” لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة .
ووفقاً للأحداث فقد كرر الحوثيون ذات الشروط التي وضعوها أمام مشاركتهم في محادثات جنيف، التي فشلت في الالتئام وكان مقررا لها الانعقاد في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي .
الجدير بالذكر أن القوات الشرعية والتحالف سعيا مراراً للخروج بحل سلمي لإعادة الاستقرار إلى اليمن، بينما تصر الميليشيات على الانقلاب و استخدام السلاح.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4666 ] نشر منذ 1 ساعة
الامم الخائنه تدعم الحوثيين وتلعب على الحبلين
تصدر قرارات استعادت الشرعيه وفي نفس الوقت تدعم الانقلابيين
اذا شافوا ان الحوثيين انهاروا وقربت نهايتهم تدخلوا بالمفاوضات لانقاذهم
واعطائهم الوقت الكافي لاستعادة نفسهم وجمع الاسلحه والامدادات
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4666 ] نشر منذ 1 ساعة
وهدفهم الاضرار بالسعوديه واستنزافها وضرب اقتصادها
ولكن الله عز وجل حامي هذا البلد