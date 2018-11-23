مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

وصل مبعوث الأمم المتحدة ” مارتن غريفيث ” إلى مدينة الحديدة باليمن اليوم الجمعة بهدف التمهيد لعقد مفاوضات السلام الشهر المقبل في السويد ، كأحدث محاولة دولية لحل الأزمة بمساندة التحالف العربي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد وصل العاصمة صنعاء لمحاولة التفاوض مع زعيم الحوثيين قبل بدء المفاوضات الرسمية الشهر المقبل ، إلا أن الأخير وضع شروطاً لعرقلة المفاوضات ،حيث طلب ” تسهيلات ” لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة .

ووفقاً للأحداث فقد كرر الحوثيون ذات الشروط التي وضعوها أمام مشاركتهم في محادثات جنيف، التي فشلت في الالتئام وكان مقررا لها الانعقاد في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي .

الجدير بالذكر أن القوات الشرعية والتحالف سعيا مراراً للخروج بحل سلمي لإعادة الاستقرار إلى اليمن، بينما تصر الميليشيات على الانقلاب و استخدام السلاح.