  • الجمعة 23

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل

خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل

خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل
أميرة خالد(صدى):

يعتبر مرض ” الأنفلونزا ” من أكثر المشاكل التي تواجه الحوامل خاصة في فصل الشتاء ، حيث أنه لا يمكنها تناول أدوية كما يحلو لها ولكن أنواع معينة فقط تتناولها باستشارة من طبيبها المعالج .

وفي هذا الصدد كشف عدد من الاطباء عن خطوات بسيطة تساعد الحامل في التعامل مع الانفلونزا .

خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل:

– الراحة بشكل مستمر.

– شرب الكثير من السوائل لتهدئة التهاب الحلق واستبدال ما فقدته من آثار الحمى.

– تناول الأدوية المضادة للفيروسات التى قد يصفها لك الطبيب.

– ركزى على تناول الكثير من الأطعمة المعززة بفيتامين سى منها:

البرتقال والسبانخ

الجريب فروت

الكيوى والأناناس

التوت والطماطم

اللفت والبروكلى

-تناول الأطعمة الغنية بالزنك

مثل اللحم الأحمر وصدور الدجاج بدون جلد

البيض، والحمص، السبانخ، البروكلى.

– تناول فيتامين c والزنك قبل الولادة، والذى يحمى الأم من الأنفلونزا.

– تناول ملعقتين من العسل لأنه يساعد على توقف السعال.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكلي بصل وثوم بس

[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلي الورع يجي حار هههههه

[ عدد التعليقات: 11578 ] نشر منذ 2 ساعتين

ذي الظاهر الزكام بيولدها بدري😊😁😂

[ عدد التعليقات: 3618 ] نشر منذ 56 دقيقة

العلاج عند الزوج
النفط مقابل الامن والسلامة
😂😂😂😂😂😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *