خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل
يعتبر مرض ” الأنفلونزا ” من أكثر المشاكل التي تواجه الحوامل خاصة في فصل الشتاء ، حيث أنه لا يمكنها تناول أدوية كما يحلو لها ولكن أنواع معينة فقط تتناولها باستشارة من طبيبها المعالج .
وفي هذا الصدد كشف عدد من الاطباء عن خطوات بسيطة تساعد الحامل في التعامل مع الانفلونزا .
خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل:
– الراحة بشكل مستمر.
– شرب الكثير من السوائل لتهدئة التهاب الحلق واستبدال ما فقدته من آثار الحمى.
– تناول الأدوية المضادة للفيروسات التى قد يصفها لك الطبيب.
– ركزى على تناول الكثير من الأطعمة المعززة بفيتامين سى منها:
البرتقال والسبانخ
الجريب فروت
الكيوى والأناناس
التوت والطماطم
اللفت والبروكلى
-تناول الأطعمة الغنية بالزنك
مثل اللحم الأحمر وصدور الدجاج بدون جلد
البيض، والحمص، السبانخ، البروكلى.
– تناول فيتامين c والزنك قبل الولادة، والذى يحمى الأم من الأنفلونزا.
– تناول ملعقتين من العسل لأنه يساعد على توقف السعال.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكلي بصل وثوم بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلي الورع يجي حار هههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11578 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذي الظاهر الزكام بيولدها بدري😊😁😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3618 ] نشر منذ 56 دقيقة
العلاج عند الزوج
النفط مقابل الامن والسلامة
😂😂😂😂😂😂😂