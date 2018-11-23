أميرة خالد(صدى):

يعتبر مرض ” الأنفلونزا ” من أكثر المشاكل التي تواجه الحوامل خاصة في فصل الشتاء ، حيث أنه لا يمكنها تناول أدوية كما يحلو لها ولكن أنواع معينة فقط تتناولها باستشارة من طبيبها المعالج .

وفي هذا الصدد كشف عدد من الاطباء عن خطوات بسيطة تساعد الحامل في التعامل مع الانفلونزا .

خطوات التعامل مع الأنفلونزا أثناء فترة الحمل:

– الراحة بشكل مستمر.

– شرب الكثير من السوائل لتهدئة التهاب الحلق واستبدال ما فقدته من آثار الحمى.

– تناول الأدوية المضادة للفيروسات التى قد يصفها لك الطبيب.

– ركزى على تناول الكثير من الأطعمة المعززة بفيتامين سى منها:

البرتقال والسبانخ

الجريب فروت

الكيوى والأناناس

التوت والطماطم

اللفت والبروكلى

-تناول الأطعمة الغنية بالزنك

مثل اللحم الأحمر وصدور الدجاج بدون جلد

البيض، والحمص، السبانخ، البروكلى.

– تناول فيتامين c والزنك قبل الولادة، والذى يحمى الأم من الأنفلونزا.

– تناول ملعقتين من العسل لأنه يساعد على توقف السعال.