تفاصيل ومهام اللجنة الوطنية للتغذية التي وافق عليها مجلس الوزراء

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للتغذية، وذلك في اطار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء و الدواء .

وجاء ذلك لحرص القيادة على صحة أفراد المجتمع، وتوفير أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي

و تختص اللجنة يدعم إستراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء في المشاركة بتنظيم الغذاء الصحي التي يتم تنفيذها بمشاركة جهات حكومية وخاصة، والإسهام في تعزيز وحماية الصحة العامة والوقاية من أمراض سوء التغذية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي يركز أحد محاورها على «مجتمع حيوي وبيئة عامرة».

فيمايتولى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ توصياتها.