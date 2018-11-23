بالفيديو.. ” عطوان ” يفضح حكومة تركيا: ” قبلت حذائي لعدم فضح أردوغان “

طلال الضوي(صدى):

فتح الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان النار على الحكومة التركية، حيث كشف مساعيها في محاولة التقرب منه؛ لعدم فضح ” أردوغان ” .

وقال عطوان موجهًا حديثه لمستشار أردوغان: ” أذهب واسأل حكومتك في تركيا التي قبلت حذائي وعرضت إعطائي نقودًا؛ لعدم فضح أردوغان في إتمام صفقة القرن ” .

وجاء ذلك خلال مشادة كلامية حادة نشبت بين ” عطوان ” ومستشار أردوغان ببرنامج مذاع على قناة ” دويتش فيلة ” ؛ مما دفع مقدم البرنامج للإنهاء اللقاء.