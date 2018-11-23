” نيمار ” بين برشلونة وريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن هناك مناقشات عن عودة نجم الكرة نيمار دا سليفا إلى الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي يرغب في استعادة ذكرياته بملعب برشلونة ” كامب نو ” .

ويسعى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لاستقطاب ” نيمار ” ؛ وذلك على الرغم من معرفته أن هذه العملية قد تكون محفوفة بالمخاطر، فمتتطلبات ” نيمار ” المادية يمكن أن تفوق 500 مليون يورو.

وهو الأمر الذي لا يتجاوز توقعات ” ريال مدريد ” ، ولكنها تفوق استطاعة ” برشلونة ” .

يُذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه تقارير إعلامية فرنسية أن اللاعب الدولي ” غير سعيد ” مع باريس سان جرمان، مبينة أن عودته إلى ” الليجا ” لن تتأخر كثيرًا.