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بالفيديو.. إعدام معارضي النظام الإيراني بمشانق على الرافعات في وضح النهار

بالفيديو.. إعدام معارضي النظام الإيراني بمشانق على الرافعات في وضح النهار
طهران(صدى):

في واقعة تكشف ديكتاتورية النظام الإيراني وظلمه لشعبه، قامت الحكومة الإيرانية بعمليات إعدام ميدانية في وضح النهار لـ 3 شباب في مدينة شيراز، بعد معارضتهم للنظام الإيراني إثر العقوبات الإقتصاية الأمركية المفروضة على إيران في نوفمبر الجاري .

واعتبر موقع ” هيومان رايتس مونيتور ” أن ما حدث تخويفا من السلطة لكل المعارضين، فيما قالت منظمة ” مجاهدي خلق ” ، إن السلطة أعدمت الثلاثة لإجبار الإيرانيين على وقف المطالبات وعدم التظاهر بعدما تم نشر صور تظهر عمليات الإعدام المروعة وتعليق الثلاثة مدانين على رافعات وإعدامهم .

أما السلطات الإيرانية فأدانت الشباب الثلاثة بالمحاربة ” شنوا الحرب على الله ” بتهمة السطو المسلح في شيراز جنوب وسط إيران ، فيما اعترفت بإعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص حتى الآن هذا العام.

الجدير بالذكر أن إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عمليات الإعدام ، وقد نفذت 84٪ من إجمالي عدد عمليات الإعدام العالمية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم عليك بهم

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