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بالفيديو.. اعتداء غاشم على أشجار طفحة بالقصيم

بالفيديو.. اعتداء غاشم على أشجار طفحة بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

أثار فيديو غريب غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعدما أظهر إنتهاك واضح للبيئة بطفحة جنوب غرب القصيم .

وأوضح الفيديو المنظر البشع لتقطيع الأشجار والإعتداء عليها رغم التحذيرات المتواصلة بالحفاظ على الأشجار بالمدينة .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58923 ] نشر منذ 2 ساعتين

كسروا عراقيب من يقطع الشجر ونكلوا به ,,

[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهديهم

[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 2 ساعتين

قمة الهمجيه
المفروض تتم مراقبة الاسواق واماكن بيع الحطب ومن ثم سحب السياره وبيعها في المزاد وصاحبها لسجن اذا كان صاحب وظيفه و غير محتاج

[ عدد التعليقات: 3618 ] نشر منذ 1 ساعة

سببها ضعف الرقابه
من البيئة والزراعه
الحل وظفوا الشباب وكثفوا مجال التقنية
اما عن طريق الاقمار الاصطناعية او الطائرات اللاسلكية
مع وضع محطات ارضيه مربوطة بأجهزة استشعار عن بعد

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