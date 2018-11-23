بالفيديو.. اعتداء غاشم على أشجار طفحة بالقصيم
أثار فيديو غريب غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعدما أظهر إنتهاك واضح للبيئة بطفحة جنوب غرب القصيم .
وأوضح الفيديو المنظر البشع لتقطيع الأشجار والإعتداء عليها رغم التحذيرات المتواصلة بالحفاظ على الأشجار بالمدينة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58923 ] نشر منذ 2 ساعتين
كسروا عراقيب من يقطع الشجر ونكلوا به ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 2 ساعتين
قمة الهمجيه
المفروض تتم مراقبة الاسواق واماكن بيع الحطب ومن ثم سحب السياره وبيعها في المزاد وصاحبها لسجن اذا كان صاحب وظيفه و غير محتاج
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3618 ] نشر منذ 1 ساعة
سببها ضعف الرقابه
من البيئة والزراعه
الحل وظفوا الشباب وكثفوا مجال التقنية
اما عن طريق الاقمار الاصطناعية او الطائرات اللاسلكية
مع وضع محطات ارضيه مربوطة بأجهزة استشعار عن بعد