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هكذا يتطور اقتصاد المملكة لزيادة 2.1 لعام 2019

هكذا يتطور اقتصاد المملكة لزيادة 2.1 لعام 2019
عادل الحربي(صدى):

تزايد سقف توقعات نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2018، بنسبة 2.4% وبنسبة 2.1 % في العام 2019 ، وذلك بحسب توقعات ” الرياض المالية ” مما يدل على أن نمو الاقتصاد بالمملكة في تزايد مستمر و خطى سليم.

وأشارت التوقعات أن الزيادة المتوقعة في ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، مع اتجاه المملكة لرفع معدلات الإنتاج تطبيقا لاتفاق الدول المصدرة للنفط أوخارجها.

و حققت المملكة لعجز طفيف على مدار الربعين الأخيرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نمو الإيرادات، فيما احتفظت مؤسسة النقد السعودي ” ساما”باستقرار الاحتياطي النقدي عند 1900 مليار ريال على مدار الربع الثالث .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق يا بلادي

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