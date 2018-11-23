هكذا يتطور اقتصاد المملكة لزيادة 2.1 لعام 2019
تزايد سقف توقعات نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2018، بنسبة 2.4% وبنسبة 2.1 % في العام 2019 ، وذلك بحسب توقعات ” الرياض المالية ” مما يدل على أن نمو الاقتصاد بالمملكة في تزايد مستمر و خطى سليم.
وأشارت التوقعات أن الزيادة المتوقعة في ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، مع اتجاه المملكة لرفع معدلات الإنتاج تطبيقا لاتفاق الدول المصدرة للنفط أوخارجها.
و حققت المملكة لعجز طفيف على مدار الربعين الأخيرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نمو الإيرادات، فيما احتفظت مؤسسة النقد السعودي ” ساما”باستقرار الاحتياطي النقدي عند 1900 مليار ريال على مدار الربع الثالث .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق يا بلادي