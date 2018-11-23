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  3. والدان يقتلان ابنهما بالضرب المبرح بسبب عدم آداء واجب المدرسة

والدان يقتلان ابنهما بالضرب المبرح بسبب عدم آداء واجب المدرسة

والدان يقتلان ابنهما بالضرب المبرح بسبب عدم آداء واجب المدرسة
برلين(صدى):

تعرض طفل في التاسعة من عمره للوفاه على يد والديه وأفراد أسرته نتيجة للضرب المبرح بسبب عدم آدائه للواجب المدرسي .

ووفقاً لصحيفة ” دي فيلت ” الألمانية فإن الطفل تعرض لغيبوبة وحاول أبواه إسعافه إلا أن محاولتهما ومحاولة الأطباء والإسعاف والأبناء باءت بالفشل .

وعلى الفور تلقت الشرطة الفرنسية بلاغاً بالحادث والتي كشفت عن آثار ضرب وتعذيب أخرى قديمة وجار التحقيق مع الوالدين والأبناء .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 3 ساعات

الاباء وافراد الاسره شاركو في قتله من شان الواجب المدرسي
حسبي الله عليهم جميعا

[ عدد التعليقات: 58923 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 3 ساعات

ارادوا تهذيبه بطريقتهم التي لايفهمها العُقال فكان تهذيبأً قاسياً اقتلعوا طموحاته مثل الذي قطف الزهرة منوجذورها فكانت النتيجه ان ذهبت روحه البريئه الى أرحم الراحمين

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