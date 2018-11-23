والدان يقتلان ابنهما بالضرب المبرح بسبب عدم آداء واجب المدرسة
تعرض طفل في التاسعة من عمره للوفاه على يد والديه وأفراد أسرته نتيجة للضرب المبرح بسبب عدم آدائه للواجب المدرسي .
ووفقاً لصحيفة ” دي فيلت ” الألمانية فإن الطفل تعرض لغيبوبة وحاول أبواه إسعافه إلا أن محاولتهما ومحاولة الأطباء والإسعاف والأبناء باءت بالفشل .
وعلى الفور تلقت الشرطة الفرنسية بلاغاً بالحادث والتي كشفت عن آثار ضرب وتعذيب أخرى قديمة وجار التحقيق مع الوالدين والأبناء .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 3 ساعات
الاباء وافراد الاسره شاركو في قتله من شان الواجب المدرسي
حسبي الله عليهم جميعا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58923 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 3 ساعات
ارادوا تهذيبه بطريقتهم التي لايفهمها العُقال فكان تهذيبأً قاسياً اقتلعوا طموحاته مثل الذي قطف الزهرة منوجذورها فكانت النتيجه ان ذهبت روحه البريئه الى أرحم الراحمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11578 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان