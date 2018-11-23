والدان يقتلان ابنهما بالضرب المبرح بسبب عدم آداء واجب المدرسة

برلين(صدى):

تعرض طفل في التاسعة من عمره للوفاه على يد والديه وأفراد أسرته نتيجة للضرب المبرح بسبب عدم آدائه للواجب المدرسي .

ووفقاً لصحيفة ” دي فيلت ” الألمانية فإن الطفل تعرض لغيبوبة وحاول أبواه إسعافه إلا أن محاولتهما ومحاولة الأطباء والإسعاف والأبناء باءت بالفشل .

وعلى الفور تلقت الشرطة الفرنسية بلاغاً بالحادث والتي كشفت عن آثار ضرب وتعذيب أخرى قديمة وجار التحقيق مع الوالدين والأبناء .