” مودريتش ” خارج ملعب ريال مدريد قريبا

نواف السالم(صدى):

على الرغم من رفض إدارة ريال مدريد رحيل لاعبه الكرواتي “لوكا مودريتش ” لصفوف إنتر ميلان في الصيف الماضي في ظل تألق اللاعب في كأس العالم ودوري الأبطال الأوروبي ، إلا أنها لم تستقر على التجديد للوكا مودريتش، والذي سيصل إلى عامه الـ34 بنهاية الموسم الحالي.

ويعتقد المحللون أن ريال مدريد يفكر جدياً في التخلص من اللاعب حيث يدرس التعاقد مع “كريستيان ايركسن ” من صفوف توتنهام .

الجدير بالذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد يمتد حتى يونيه 2020 المقبل براتب 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.