تخلصي من حب الشباب بهذه الخطوات البسيطة
كشف عدد من خبراء التجميل عن وصفات طبيعية لعلاج ” حب الشباب ” الذي يعتبر أهم المشكلات التي تواج الفتيات في الوجه ، لتركها أثاراً صعب إخفاؤها ، وحتى عند وضع المكياج عليها لا يمكن إخفاؤها، فربما تظهر بشكل أوضح من السابق .
ومن هذه الخطوات لإخفاء الحبوب عند وضع المكياج :
1- يغسل الوجه بالماء الفاتر.
2- مسح الوجه بقنطة بها ماء ورد.
3- ثم وضع البرايمر المناسب لبشرتك وتركه على البشرة 10 دقائق حتى يتشربه الوجه كله.
4- يجب استخدام كونسيلر اللون الأخضر الفاتح لأنه مناسب لإخفاء الحبوب ويمسح بالطبطبة بالإسفنجة أو بإصبع اليد.
5- ثم بعد ذلك نضع كونسيلر لون البشرة على أماكن وضع الكونسيلر الأخضر فقط.
6- وبعد ذلك نضع اللون المناسب لبشرتك على الوجه كامل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه