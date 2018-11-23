تخلصي من حب الشباب بهذه الخطوات البسيطة

أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من خبراء التجميل عن وصفات طبيعية لعلاج ” حب الشباب ” الذي يعتبر أهم المشكلات التي تواج الفتيات في الوجه ، لتركها أثاراً صعب إخفاؤها ، وحتى عند وضع المكياج عليها لا يمكن إخفاؤها، فربما تظهر بشكل أوضح من السابق .

ومن هذه الخطوات لإخفاء الحبوب عند وضع المكياج :

1- يغسل الوجه بالماء الفاتر.

2- مسح الوجه بقنطة بها ماء ورد.

3- ثم وضع البرايمر المناسب لبشرتك وتركه على البشرة 10 دقائق حتى يتشربه الوجه كله.

4- يجب استخدام كونسيلر اللون الأخضر الفاتح لأنه مناسب لإخفاء الحبوب ويمسح بالطبطبة بالإسفنجة أو بإصبع اليد.

5- ثم بعد ذلك نضع كونسيلر لون البشرة على أماكن وضع الكونسيلر الأخضر فقط.

6- وبعد ذلك نضع اللون المناسب لبشرتك على الوجه كامل.