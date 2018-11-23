جوميز يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد القرعة الاسيوية

ماجد محمد(صدى):

وجه المهاجم الفرنسي بافتيمي جوميز لاعب نادي الهلال رسالة لجماهير الفريق الازرق طلب فيها استمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة من اجل المنافسة بقوة على جميع البطولات وفي مقدمتها دوري ابطال اسيا.

وقال جوميز للهلاليين عبر تويتر: ” هيا لنحضر الكأس للنادي ان شاء الله ” ، وذلك بعد اعلان قرعة البطولة القارية في نسختها الجديدة.

ووضعت القرعة الهلال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم العين الاماراتي والدحيل القطري والاستقلال الايراني