جوميز يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد القرعة الاسيوية
وجه المهاجم الفرنسي بافتيمي جوميز لاعب نادي الهلال رسالة لجماهير الفريق الازرق طلب فيها استمرار الدعم خلال المرحلة المقبلة من اجل المنافسة بقوة على جميع البطولات وفي مقدمتها دوري ابطال اسيا.
وقال جوميز للهلاليين عبر تويتر: ” هيا لنحضر الكأس للنادي ان شاء الله ” ، وذلك بعد اعلان قرعة البطولة القارية في نسختها الجديدة.
ووضعت القرعة الهلال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم العين الاماراتي والدحيل القطري والاستقلال الايراني
معالي الوزير الدكتووالموستشارالقانوني والمهندس رنحول[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 2 ساعتين
على بالهم الحكام على مزاجهم يحكموا يتحكموا في الفار والحكام الله يرحم رئيس الحكام الانجليزي الي استقال ههههه قالوا ايش اقالوه
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلكم تخسرون النهائي امام النصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
محلي وعالمي
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3618 ] نشر منذ 1 ساعة
alfahd42
😂😂 افا يا ذا العلم
طلعت الخفايا وانا راحمك من الطقطقه😂😂
تمون اخوي الفهد ﻷن معدنك طيب حتى لو خانك التعبير
اما باقي الملاحيس نقول لهم
زعبيل مجهزه لكم الملحق😂😂😂
يالفار🐀 اسأل رئيسكم عنه طلعوه من تحت كرسي
الامير محمد بن فيصل ناشب في صمغ الفيران😂
وللزعماء بإذن الله البطولة هلالية💙
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 17 دقيقة
سبحان الله مغير الاحوال
جماهير النصر بداية دوري
متفاءلين بالدوري ونخدعوا بمستواهم
المؤقت
ولما انصدموا بعملاق اسياااا
وكبير الرياض الهلال
عرفوا حجمهم الطبيعي
وهو خطة ب لكن المره هذي
شنو هجومهم بدال الحكم المحلي
اتجهوا للفار
وهذي ثقافتهم
وفالحقيقه الهلال مظلوم من التحكيم المحلي
وشوف الان حكم اجنبي وتقنية الفار
تصدر الزعيم بنقاط كامله واهداف كثيره
وهذا مستواه الخقيقي وخذ حقه غصب عن المشككين