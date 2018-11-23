مدرب الوحدة يرفض التعاقد مع ” العكايشي “

نواف السالم(صدى):

أبدى المدرب البرازيلي فابيو كاريلو، مدرب نادي الوحدة، رفضه لفكرة التعاقد مع المهاجم التونسي الدولي أحمد العكايشي، لاعب نادي النجم الساحلي التونسي ولاعب الاتحاد السابق خلال ” الميركاتو ” الشتوي القادم.

حيث يبحث ” كاريلو ” وإدارة الوحدة في البحث عن مهاجم؛ لتعويض الرحيل المنتظر للاعب ” فيرناندو ” الذي لم يقدم المستوى المأمول منه عقب مرور 9 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفكر ” كاريلو ” الآن في ضم مهاجم آخر بآخر الشتاء مع صرف النظر عن فكرة ضم ” العكايشي ” ؛ وذلك بعد متابعة العديد من الفيديوهات له.

يُذكر أن ” العكايشي ” كان قد انضم لصفوف النجم الساحلي التونسي في الصيف الماضي؛ وذلك في صفقة انتقال حر عقب توقيعه مخالصة مع الاتحاد.