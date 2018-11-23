اكتشف المرض الذي تعاني منه من خلال خريطة وجهك

بكين(صدى):

أكد المعالجون بالطب الصيني أن وجه لإنسان هو مرآه لصحته يمكنه أن يرى فيه أي مرض يعاني منه ،وبينوا أن الجبهه توضح مشاكل الجهاز الهضمي وما يعانيه المرء من عثر هضم أو ضعف .

فيما يكشف قوس الحاجبين مشاكل الكلى نتيجة ضعف الدورة الدموية ومشاكل القلب والتدخين ، وما بين الحاجبين تبرز مشاكل الكبد الناتجة عن التعب المزمن أو كثرة استهلاك اللحوم.

أما الأنف فيمثل مشاكل القلب والشرايين بسبب ضعف الدورة الدموية وحموضة المعدة والنفخة والتلوث، وغيرها .

وأشار المعالجون أن الخدان يعبران عن الرئتان سواء مشاكل التنفس أو الربو أو غيرهما ، ويبين الجزء السفلي من الخدان مشاكل الكلى والرئتان أيضاً .

وأخيراً يعبر الذقن والفم عن مشاكل المعدة المعدة ، فيما تتضح الإختلالات الهرمونية في العنق والحنك .