” فيتولو ” يفصح عن أفضل لاعب في العالم

طلال الغامدي(صدى):

قال فيتولو جناح نادي أتليتكو مدريد إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي حتى لو لعب بقدم واحدة.

وأضاف فيتولو: ” ليونيل يستطيع إحداث الفارق لصالح فريقه، حتى وأن لم يكن جاهزاً بنسبة 100%، ويعطي الإضافة لبرشلونة دائماً للفوز بأي مباراة “.

وحول ثنائية جوردي ألبا وميسي، أوضح فيتولو: ” أعلم مدى خطورة اللاعبين، وإذا ما نجحنا في السيطرة عليهما، ستكون ميزة كبيرة لأتليتكو مدريد، لأنهما منسجمين ويعرفان تحركات بعضهما البعض في الملعب “.

ويستعد أتلتيكو مدريد غدا أمام برشلونة على ملعب الواندا ميترو بوليتانو في الدوري الإسباني.