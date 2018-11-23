رام 1500 North Edition تتجهز للشتاء بصورة خاصة

أميرة خالد(صدى):

تستعد رام لفترة الشتاء من خلال اطلاق موديلات 1500 North Edition والتي تعتمد على نسخة Big Horn من السيارة وحصلت السيارة الجديدة على باقة كبيرة من التحديثات المناسبة للاستخدام في فترة الشتاء وتتوفر السارة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بنظام هجين محدود أو محرك V8 سعة 5.7 لتر.

وللتعامل مع الشتاء فقد زاد ارتفاع تعليق السيارة بواقع بوصة واحدة كما زودت باطارات للطرق الوعرة فالكون Wildpeak للتعامل مع الثلوج بصورة مناسبة ولمزيد من الجر تم توفير نظام دفع رباعي للسيارة على نقلات منخفضة السرعة كما تم توفير امكانية قفل المحور الخلفي للسيارة. كما يوجد خطافين للسيارة بجانب حساسات في الأمام والخلف ومرايا بخاصية التدفئة.

وبالنسبة للسيارة فهي تأتي في الداخل بصورة قياسية بعجلة قيادة قابلة للتدفئة ومقاعد بنفس الخاصية مع مقاعد قابلة للتعديل بعدد 12 اتجاه ونظام ترفيهي بشاشة 8.4 بوصة مع نظام SiriusXM Travel Link Weather كما يتوفر لها فرش أرضية موبار لكل أنواع الطقس يحمي السيارة من الثلج المنقول بأقدام الركاب.

كما تأتي كذلك بصادمين لنفس لون السيارة وشبكة تهوية بنفس اللون وكذلك المرايا ومقابض الأبواب مما يعطي للسيارة شكل عام مميز كما يمكن للمشترين الاختيار بين نسخ Crew Cab بصندوق خلفي قصير أو طويل . وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 45.890 ألف دولار .