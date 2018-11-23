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بالفيديو .. بريطانيا تكشف حقيقة تدخل المخابرات الروسية في تسميم سكريبال

بالفيديو .. بريطانيا تكشف حقيقة تدخل المخابرات الروسية في تسميم سكريبال
لندن(صدى):

كشفت الشرطة البريطانية عن حقيقة المشتبة في طورتهما بتسميم الجاسوس الروسي السابق “سيرغي سيكريبال” وابنته في مدينة ” سالزبري ” في مارس الماضي .

ونشرت الشرطة مقطع فيديو لهما يكشف أن إسميهما مستعارين وأنهما في الحقيقة يدعيان ” ألكسندر ميشكين ” و ” أناتولي تشيبيغا ” ويعملان في جهاز المخابرات الروسية .

وأوضح المقطع تجول الرجلين في أنحاء سالزبري في نفس اليوم الذي وجد فيه ” سكريبال ” وابنته فاقدي الوعي على مقعد بالمدينة .

وتعتقد الشرطة أن هذا حدث بعدما لمسا زجاجة عطر تحتوي على غاز الأعصاب ” نوفيتشوك ” الذي كان يصنعه الاتحاد السوفيتي ، مطالبة أي شخص يعرف معلومات عن المشتبه بهم أو زجاجة العطر بالإدلاء بها فوراً .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21397 ] نشر منذ 5 دقائق

اوكي ننتظر تعليق الحقيره على الموضوع

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