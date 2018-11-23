غولدشتاين تكشف زيف الدوحة وتناقضات الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

كشف فوز الفارسة الإسرائيلية غولدشتاين دانييل بالمركز الثاني في إحدى المسابقات الرياضية التي نظمتها قطر عن تناقض الدوحة التي ترفع شعارات زائفة عن مقاومة التطبيع والممانعة.

وصدمت الدوحة في الوقت الذي كانت تأمل فيه بنجاح اخبارها الكاذبة التي تروجها الجزيرة، الثلاثاء الماضي، بتاكيد الولايات المتحدة الأمريكية على علاقاتها الراسخة بالمملكة العربية السعودية، وهي الصدمة التي حاولت معها زيادة وتيرة الكذب عبر منصاتها المختلفة بينما أخفت الدوحة عمدا خبر الفارسة الإسرائيلية التي شاركت في بطولة لونجين العالمية ورفعت علم إسرائيل على أرضها، كما أخفت نسب غولدشتاين وصلتها بالمجرم الذي يحمل نفس الاسم، باروخ غولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1996.

لم تصمت قطر وحدها عن رفع علم اسرائيل وفوز قريبة المجرم الإسرائيلي وحدها، بل سكت أيضا أعوانها من الحمساويين الذين كانوا على أرض الدوحة في الوقت نفسه رافعين حناجرهم بكل المتناقضات.