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الكشف عن فائدة مذهلة للأسبيرين وتأثيره على الأورام

الكشف عن فائدة مذهلة للأسبيرين وتأثيره على الأورام
لندن(صدى):

أوضح علماء جامعة ليدز أن الأسبيرين وكذلك حمض الإيكوسابنتاينويك ” أوميغا-3 ” يخفضان من الأورام الحميدة ” السليلة ” في الأمعاء قبل تحولها إلى أورام خبيثة.

وأبانت دراسة أن مجموعة تتكون من 700 مريض تناولت الأسبيرين انخفض لديها عدد الأورام الحميدة بنسبة 22%، مقارنة بالذين تناولوا الدواء الوهمي.

وحول المجموعة التي تناولت الحمض، انخفض عدد الأورام الحميدة لديها بنسبة 9%، مقارنة مع الذين تناولوا الدواء الوهمي، وتبين أن نسبة الأورام الحميدة في الجانب الأيسر من الأمعاء عند من تناولوا الحمض انخفضت بنسبة 25 % مقارنة بالذين تناولوا الدواء الوهمي.

واتضح أن إعطاء المرضى مزيجا من الأسبيرين وأوميغا-3 يكون له تأثير أقوى.


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