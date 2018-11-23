دراسة: العقل البشري قادر على حذف الذكريات والأحداث غير المهمة

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن عقل الإنسان يعمل على التخلص من المعلومات والذكريات غير المهمة في حياتنا بصورة تلقائية.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة فاست كومباني الأمريكية إن الخلايا الدبقية في الدماغ البشري تعمل على حذف الأشياء غير المهمة، بينما تقوم في الوقت نفسه بتقديم المعلومات المهمة عليها من خلال الدوائر العصبية في الدماغ.

وأشارت الدراسة إلى أن العادات التي نقوم بها يوميا تعود الدماغ على تمييز الأشياء المهمة من غيرها، وبالتالي مع ممارسة بعض النشاطات باستمرار يرتب الدماغ الأشياء حسب أهميتها، ثم يتجاهل الأقل أهمية سواء كانت أحداث معينة أو ذكريات أو معلومات، كما بينت أن كل تلك العمليات العصبية التي يجريها الدماغ تتم أثناء النوم.