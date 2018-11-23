بهذه الطرق يتكيف جسم الإنسان مع الطقس البارد

أميرة خالد(صدى):

رغم انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات عالية، إلا أن جسم الإنسان يتكيف مع الصقيع والطقس البارد بعدد من الطرق المدهشة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الطرق.

– إنذار الأنف

90% من الأشخاص يُصابون بـ ” الرشح ” عندما يكون الطقس باردًا؛ وهي نتيجة واقعية لقيام أجسادنا ببذل قصارى الجهد، للحفاظ على الرئتين من التجمد.

– كآبة الشتاء

اكتشف علماء النفس أن الأشخاص الذين يشاركون في ألعاب تتطلب تعاونا، من المرجح جدًا أن يثقوا ببعضهم البعض، إذا كانوا يشعرون بالدفء بدلا من البرد.

أما الأشخاص الذين يعانون من الوحدة بشكل مزمن، يميلون إلى أخد المزيد من الحمامات الساخنة والاستحمام أكثر من المعتاد. لذا يبدو أن الحرارة تقضي على آلام العزلة.

– تناول الطعام بكثرة

الطقس الشتوي البارد يتسبب في أن يكون لدى البشر دوافع لا شعورية للإفراط في تناول الطعام؛ ويرجع هذا الأمر لتراكم الدهون لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء.