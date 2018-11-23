الإفراج عن ” العصيمي ” بعد دفع 55 مليون ريال دية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة سجن الدوادمي الإفراج عن السجين ” سويد العصيمي ” المحكوم عليه بالقصاص وذلك بعد تسلم أولياء الدم مبلغ الدية المتفق عليه وقدره 55 مليون ريال.

وكانت إمارة منطقة الرياض قد فتحت حساباً مصرفياً لجمع تبرعات المبلغ المطلوب بعد نجاح ذات البين في الوصول إلى موافقة مع أهل القتيل ” عبد الله الشيباني ” الذين تسلموا المبلغ كاملاً .

الجدير بالذكر أن المبلغ المطلوب تم جمعه خلال شهر واحد فقط من إنطلاق حملة عتق رقبة السجين ” سويد العصيمي ” ليكتمل المبلغ المذكور في أواخر أغسطس الماضي .