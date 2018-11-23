الإفراج عن ” العصيمي ” بعد دفع 55 مليون ريال دية
أعلنت إدارة سجن الدوادمي الإفراج عن السجين ” سويد العصيمي ” المحكوم عليه بالقصاص وذلك بعد تسلم أولياء الدم مبلغ الدية المتفق عليه وقدره 55 مليون ريال.
وكانت إمارة منطقة الرياض قد فتحت حساباً مصرفياً لجمع تبرعات المبلغ المطلوب بعد نجاح ذات البين في الوصول إلى موافقة مع أهل القتيل ” عبد الله الشيباني ” الذين تسلموا المبلغ كاملاً .
الجدير بالذكر أن المبلغ المطلوب تم جمعه خلال شهر واحد فقط من إنطلاق حملة عتق رقبة السجين ” سويد العصيمي ” ليكتمل المبلغ المذكور في أواخر أغسطس الماضي .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35201 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21405 ] نشر منذ 3 ساعات
اصبح الموضوع متاجره بيع و شراء
ما فيه شي لوجهه الله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 3 ساعات
دام هناك حسابات تفتح لجمع دية بالملايين
لن يكون هناك رادع في جرائم القتل
زائر[ عدد التعليقات: 1975 ] نشر منذ 3 ساعات
الديه من الشرع مثلها مثل والعفو او عدمه كلها مذكوره في القران
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا اعفى الشخص لوجه الله تشوف الناس تقول الله يرحمه ويغفر له ويجعلها في ميزان حسناته
بينما اذا اخذت الديه لن ترجع غالي بل نادرا ماتلقى احد يقول الله يغفر له
الله يرحم موتى المسلمين ويكفينا شر من فيه شر ويكفينا شر اهل التجاره في الديات
alfahd42[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما الحكومه جزاها الله خير حطت الحساب عشان مايصير فيه اهل لف ودوران ولهف
وعشان تنظم جمع المال والحفاظ عليه من الشبهات والتحويلات المغرضه والمشبوهه
متقاعد[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعدها اذا وزعو الديه على الورقه وكثر الرصيد بالبنك يقال الشيخ فلان لوهو اكبر دلخ يطلق عليه الشيخ مثل ماقالو بعض الشعار
إلديه الي رشحت دلوخنا شيوخ
لبسوا ابشوت وركبوالجيب فكسار
مهما حصل ترى الدلوخ ادلوخ
بس الترزز بالمجالس ميتين النار