” الصحة ” توجه نصائح لمرضى ” الربو ” عند هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الصحة بعض النصائح لمرضى ” الربو ” ، والتي يجب اتباعها خلال هطول الأمطار.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” هذه النصائح، والتي جاءت كالتالي:

– تجنب المطر والهواء البارد؛ لأنهم من مهيجات الربو.

– الحرص على تغطية الرأس والأنف عند الاضطرار للخروج.

– حمل البخاخ الإسعافي دائمًا ” موسع الشعب ” .

– الحرص على أخذ البخاخ الوقائي؛ وذلك في حال وصفه الطبيب للمريض.

كما شددت الوزارة على ضرورة توجه مريض ” الربو ” لأقرب مركز طوارئ في حال:

– عدم الاستجابة للبخاخ الاسعافي.

– تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

– ازرقاق في ” الأطراف، والشفتين، واللسان ”