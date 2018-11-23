” الصحة ” توجه نصائح لمرضى ” الربو ” عند هطول الأمطار
وجهت وزارة الصحة بعض النصائح لمرضى ” الربو ” ، والتي يجب اتباعها خلال هطول الأمطار.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” هذه النصائح، والتي جاءت كالتالي:
– تجنب المطر والهواء البارد؛ لأنهم من مهيجات الربو.
– الحرص على تغطية الرأس والأنف عند الاضطرار للخروج.
– حمل البخاخ الإسعافي دائمًا ” موسع الشعب ” .
– الحرص على أخذ البخاخ الوقائي؛ وذلك في حال وصفه الطبيب للمريض.
كما شددت الوزارة على ضرورة توجه مريض ” الربو ” لأقرب مركز طوارئ في حال:
– عدم الاستجابة للبخاخ الاسعافي.
– تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
– ازرقاق في ” الأطراف، والشفتين، واللسان ”
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