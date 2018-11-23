تحذير: هذه المهن تدفع أصحابها للإنتحار

واشنطن(صدى):

شهد المجتمع الأمريكي زيادة ملحوظة في معدل الإنتحار بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و56 عام حيث زادت النسبة بواقع 34 % في الفترة من عام 2000 إلى عام 2016 وفقاً لشبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية .

وأكدت البيانات أن نسبة الإنتحار كانت مرتفعة أكثر بين العمال وتحدث حالة انتحار بين كل 100 ألف شخص وفق آخر نتائج عام 2018.

كما كشفت دراسة مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أن أعلى معدلات الانتحار كانت بين الرجال العاملين في مجال الإنشاءات والتعدين، وهو الأمر الصادم للكثيرين الذين كانوا يعتقدون أن أكثر المهن التي يكون فيها الانتحار بين الرجال مكتبية.

بينما كانت أكثر المهن التي دفعت النساء للإنتحار هي مهن مجالات الترفيه والرياضة والسينما والإعلام والتصميم.