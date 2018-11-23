دراسة أمريكية تكشف عن الخطة التي اتبعتها تركيا لتدويل قضية خاشقجي

واشنطن(صدى):

أوضحت مجموعة دراسات أمريكية أن تركيا عمدت إلى توظيف قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي بشكل ممنهج، من خلال اتباع أساليب دعائية بهدف الإبقاء على القصة تتصدر أولويات المشاهدين وإن كانت على حساب المصداقية والموضوعية.

وأشارت إلى أن تدويل قضية مقتل خاشقجي وتحويلها إلى حدث دولي كبير ما كانت إلا خطة نجحت الغرفة الإعلامية التركية في إدارتها، موضحة أن أنقرة لجأت إلى نموذج روسي يعرف باسم ” خراطيم النار للضخ الدعائي الكاذب ” .

وأبانت أن تركيا تعمدت نشر الخبر وتكراره في تسلسل زمني محكم، بالاستعانة بوسائل إعلام محلية وأخرى تابعة لدول حليفة.

وتابعت أن الاستخبارات التركية وجدت ضالتها أيضاً في وسائل إعلام غربية رئيسية، وفق الدراسة، بالإضافة إلى تعمدها تسريب معلومات إليها وتعريض المتلقي لصدمات في سيناريو شبيه بمسلسل تشويقي.

كما أن الخطة التركية لم تنطل على جميع المؤسسات الإعلامية، لا سيما الأميركية. فوفق الدراسة نبهت ” واشنطن بوست ” التي كان خاشقجي كاتباً فيها قراءها من احتمال تلاعب أنقرة بالقصص المسربة.

وقارنت الدراسة الأميركية بين تناول الإعلام اختفاء خاشقجي واختفاء رئيس الإنتربول في الفترة الزمنية ذاتها، مشيرة إلى أن اختفاء رئيس الإنتربول لم يثر أي جلبة إعلامية ما يثبت الفرضية التي بنيت عليها الدراسة.