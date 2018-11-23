جريمة بشعة.. شاب يغتصب فتاة أثناء احتضارها

واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا على اغتصاب فتاة عمرها ” 18 عامًا ” ، وذلك أثناء احتضارها إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة.

وبالتطرق للتفاصيل، أقام المتهم حفل خاص ودعا إليه مجموعة من أصدقائه، حيث اتفق الأصدقاء حينها على تناول أنواع ثقيلة من المخدرات، وبعد مغادرة المحتفلين، بقي الشاب وحيدًا في المنزل برفقة الضحية.

حيث قدم الجاني للفتاة جرعة إضافية من مخدر (THC) عالي التركيز، بينما كانت الفتاة متعبة وغير متزنة؛ ما أدى إلى انهيارها مباشرة وفقدانها للوعي، وفي تلك اللحظة، أخذ الشاب يلتقط صورًا للفتاة المنهارة وهي شبه عارية في السرير.

وقام الجاني بإرسال هذه الصور لأصدقائه ليخبرهم بأنه قد مارس الجنس معها، وعندما استيقظ المتهم، وجد جسد الفتاة باردًا والدم قد سال من أنفها ويخرج من فمها رغوة بيضاء، ليغادر بعد ذلك المنزل ويتجنب إبلاغ الشرطة.

ووجه للمتهم تهمة القتل من الدرجة الأولى، وارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الثانية، والتخلص غير الشرعي من الجثة، وحكم القضاء الأمريكي عليه بالسجن 34 شهرًا، وهو حكم اعتُبر من أكثر الأحكام غرابة وتفريطًا في الولايات المتحدة.