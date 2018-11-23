بالقطاع الخاص.. 361 وظيفة شاغرة في 13 شركة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت غرفة الرياض عددا من الفرص التوظيفية للجنسين في عدد من التخصصات لدى 13 شركة تعمل بالقطاع الخاص، بينما فتحت باب التقديم للوظائف الذي يبلغ عددها 361 وظيفة، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 نوفمبر 2018.

وأكدت الغرفة أن التقديم لتلك الوظائف يستمر على مدار 5 أيام، داعية الراغبين في التقدم للوظائف الدخول على الرابط التالي لمزيد من التفاصيل: هنا

وتشمل الوظائف المتاحة المسميات التالية:

– حارس أمن، إداري، مراسل، مدخل بيانات، مهندس معماري، فني نجارة، فني دهات، فني حدادة، فني أمن وسلامة، عامل، كاشير، مقدم خدمة، أخصائي علاقات عامة وشبكات تواصل اجتماعية، مدير إدارة المعلومات الصحية، مشرف إدارة المعلومات الصحية، موظف ترميز طبي، فني/ أخصائي تخدير، فني أجهزة طبية، أخصائي مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات، مهندس بيئي، موظف دعم فني، محصل ديون، أخصائي مبيعات، موظفة خدمة عملاء- مركز الاتصال، سيدة أمن خاص، موظفة مكاتب أمامية- خدمة عملاء، سكرتيرة تنفيذية، مساعدة طاه، بائعة، كاشيرة، مصممة جرافيكس، موظفة خدمة عملاء، محاسبة زبائن، مصففة خضار، منسقة ورود، موظفة قسم الأجبان، أخصائية أشعة موجات فوق صوتية، ممرضة.