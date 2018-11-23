جددي طاقتك وغيري حياتك بـ 20 نصيحة هامة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدم الدكتور محمد الفايد استشارى العلاج النفسى والطاقة الحيوية، 20 نصيحة لتجديد الطاقة وتغيير الحياة خاصة للنساء لتستطيعن مواصلة حياتهن والأهتمام باسرهن في سعادة وهدوء .

وهذه النصائح هي :

1- لا تجعلي أحد يسيطر على أفكارك بأن يصدر لك الكلام السلبي، فأنت التي تحكمي بنفسك على سلبية وخطأ الفكرة أو إيجابيتها وصحتها.

2- اختياري الصديقة المتفائلة والطموحة التي لها تأثير كبير على طاقة وحيوية صديقتها.

3- تجنبي الأشخاص والأماكن التي تشعرك بالضيق والإحباط.

4- استخدام الألوان المبهجة لأنها مجال لاكتساب الطاقة الإيجابية.

5- لعب الأطفال وضحكهم يخلق طاقة إيجابية في المكان.

6- التنظيف المستمر والتخلص من الأتربة وخصوصا بيت العنكبوت وتنظيم الأماكن غير المرتبة.

7- وضع الزهور الطبيعية في المنزل، وتجنب الورد المجفف.

8- إصلاح الأشياء المعطلة والمكسورة أو التخلص منها.

9- التخلص من الكراكيب والأشياء غير المستخدمة لمدة طويلة.

10- لا تضعي الصور المعلقة والتي لها مدلول مؤلم (طفل يبكى أو منظر حزين والظلام) وتجذب الطاقة السلبية.

11- تواجد الحيوانات الأليفة والطيور يجدد الطاقة من خلال حركاتهم وأصواتهم الطبيعية الجميلة.

12- تجنبي النوم بالقرب من مدخل للفيش الكهربائية إذ أمكن أو إغلاقها.

13- استخدام واقتناء الكريستال، التي تعمل على امتصاص الطاقة المنخفضة، والتي ينصح بوضعها في مدخل المكان، وتنظيفها أول بأول.

14- ممارسة الرياضة، واتباع تمارين اليوجا والمديتيشن.

15- تجنب الأشخاص الذين يطلق عليهم مصاصي الطاقة بكثرة شكواهم وانتقادهم وتشائمهم.

16- البعد عن المعاصي وما يغضب الله وأداء الفروض في وقتها والتقرب إلى الله عز وجل.

17- الابتسامة تساعد الجسم على إفراز ما يسمى بهرمون السعادة المسبب للطاقة الإيجابية.

18- لتفريغ كل ما هو سلبي بداخلك، استخدمي الورقة والقلم واكتبي خواطرك.

19- اجلسي يوميا مع طفل أقل من ٧ سنوات.

20- الأذكار والدعاء تحصن النفس وتريح القلب.