جددي طاقتك وغيري حياتك بـ 20 نصيحة هامة
قدم الدكتور محمد الفايد استشارى العلاج النفسى والطاقة الحيوية، 20 نصيحة لتجديد الطاقة وتغيير الحياة خاصة للنساء لتستطيعن مواصلة حياتهن والأهتمام باسرهن في سعادة وهدوء .
وهذه النصائح هي :
1- لا تجعلي أحد يسيطر على أفكارك بأن يصدر لك الكلام السلبي، فأنت التي تحكمي بنفسك على سلبية وخطأ الفكرة أو إيجابيتها وصحتها.
2- اختياري الصديقة المتفائلة والطموحة التي لها تأثير كبير على طاقة وحيوية صديقتها.
3- تجنبي الأشخاص والأماكن التي تشعرك بالضيق والإحباط.
4- استخدام الألوان المبهجة لأنها مجال لاكتساب الطاقة الإيجابية.
5- لعب الأطفال وضحكهم يخلق طاقة إيجابية في المكان.
6- التنظيف المستمر والتخلص من الأتربة وخصوصا بيت العنكبوت وتنظيم الأماكن غير المرتبة.
7- وضع الزهور الطبيعية في المنزل، وتجنب الورد المجفف.
8- إصلاح الأشياء المعطلة والمكسورة أو التخلص منها.
9- التخلص من الكراكيب والأشياء غير المستخدمة لمدة طويلة.
10- لا تضعي الصور المعلقة والتي لها مدلول مؤلم (طفل يبكى أو منظر حزين والظلام) وتجذب الطاقة السلبية.
11- تواجد الحيوانات الأليفة والطيور يجدد الطاقة من خلال حركاتهم وأصواتهم الطبيعية الجميلة.
12- تجنبي النوم بالقرب من مدخل للفيش الكهربائية إذ أمكن أو إغلاقها.
13- استخدام واقتناء الكريستال، التي تعمل على امتصاص الطاقة المنخفضة، والتي ينصح بوضعها في مدخل المكان، وتنظيفها أول بأول.
14- ممارسة الرياضة، واتباع تمارين اليوجا والمديتيشن.
15- تجنب الأشخاص الذين يطلق عليهم مصاصي الطاقة بكثرة شكواهم وانتقادهم وتشائمهم.
16- البعد عن المعاصي وما يغضب الله وأداء الفروض في وقتها والتقرب إلى الله عز وجل.
17- الابتسامة تساعد الجسم على إفراز ما يسمى بهرمون السعادة المسبب للطاقة الإيجابية.
18- لتفريغ كل ما هو سلبي بداخلك، استخدمي الورقة والقلم واكتبي خواطرك.
19- اجلسي يوميا مع طفل أقل من ٧ سنوات.
20- الأذكار والدعاء تحصن النفس وتريح القلب.
اترك تعليقاً