تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط في تداولات الجمعة بسبب القلق من زيادة المعروض المفرطة في الأسواق الناشئة في ظل رؤية غير واضحة لنمو الاقتصاد العالمي.

إذ انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.6% إلى مستوى 53.21 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، متجهة لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أغسطس/آب.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.25% إلى مستوى 61.82 دولار للبرميل، مسجلة خسائر بأكثر من 7% خلال الأسبوع الحالي.

وشهدت أسعار الخام الأمريكي وبرنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني تراجعا إلى مستويات غير مشهودة منذ الفترة من 2014-2016 ومن قبلها فترة الأزمة المالية في عامي 2008-2009.

وتدرس ” أوبك ” حاليًا خفض إنتاجها في عام 2019 لتقليل المعروض في الأسواق ودعم الأسعار.