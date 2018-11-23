مجموعة ” التركي القابضة ” تعلن عن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة ” التركي القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف متاحة لأجل للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من ” الرياض، والخبر، ومدن أخرى ” ، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

. مساعد إداري ” للمواطنين ” .

. ميكانيكي معدات ثقيلة.

. فني تبريد.

. ممثل إدارة الجودة.

. فني خرسانة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 فبراير 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي: هنا