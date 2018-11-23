بالصور.. مواصفات وأسعار رنج روفر ايفوك 2020 الجديدة كليا

لندن(صدى):

كشفت لاند روفر رسمياً عن رنج روفر ايفوك 2020 الجيل الثاني، وتماماً كما توقعنا، حصلت SUV الصغيرة على تصميم تطويري مستوحى من شقيقتها فيلار.

تحافظ ايفوك 2019 الجديدة كلياً على مظهرها الرياضي، لدرجة أنك إذا نظرت إليها من الجوانب ستجد أنها متطابقة مع الموديل الحالي، بالرغم من ذلك فقد حصلت السيارة البريطانية الفاخرة على تغييرات ملحوظة، حيث الواجهة الأمامية تأتي بمصابيح أمامية نحيلة وشبك أمامي صغير.

الخلفية على ناحية أخرى تذكرنا بفيلار أيضاً حيث المصابيح الخلفية نحيلة مع عناصر تصميم تجعلها أفضل إجمالاً.

حصلت ايفوك 2020 على نسخة محدّثة من منصتها الحالية D8، ما يتيح تقديمها بمحركات إنجينيوم 4 سلندر بترول بقوة بين 237 و296 حصان وديزل بقوة 148 و237 حصان، على أن يكون الجير أوتوماتيكي 9 سرعات قياسي، في حين أن الجير اليدوي 6 سرعات متاح اختيارياً بنسخة ديزل.

بالإضافة إلى ذلك كشفت لاند روفر بأن المنصة المحدّثة أتاحت لها وضع تقنية كهربائية 48 فولت في جميع فئات السيارة، كما ستقدم نسخة هجينة منها تشحن كهربائياً بالقابس في 2019.

تمت إعادة تصميم الداخلية، حيث مُنحت مقود جديد كلياً، عدادات قياسات رقمية، شاشة عريضة للمعلومات الترفيهية، شاشة لمسية أخرى للتحكم بمزايا مثل مكيف الهواء والستيريو، كما أن المقصورة تمت زيادة مساحتها بفضل إطالة قاعدة العجلات، كذلك مساحة الأمتعة ارتفعت بنسبة 10% إلى 591 لتر.

لدى ايفوك 2020 الجديدة قدرات على الطرق الوعرة مثل أي رنج روفر أخرى، حيث تأتي بنظام دفع على جميع العجلات، مع أنظمة الاستجابة على التضاريس وقدرة على الغوص في المياه حتى 600 ملم.

المثير للاهتمام أيضاً أن الموديل لديه تقنية Ground View، والتي تجعل غطاء المحرك خفياً في صور الكاميرا التي تعرض على الشاشة اللمسية، ما يتيح لك رؤية محيطية واضحة.

هذا وستطرح رنج روفر ايفوك 2020 بالأسواق في نهاية العام المقبل، على أن تبدأ أسعار نسخها البترول ممّا يعادل 175 ألف ريال في المملكة المتحدة.