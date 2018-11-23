احذر.. هذه الوجبات الشهيرة تدمر صحتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

حذر خبراء في مجالي الصحة والتغذية من تناول الاطعمة السريعة خارج المنزل نظرا للاضرار التي من الممكن أن تسببها تلك الأطعمة بسبب طريقة الطهي غير الصحية.

ووفقا لموقع ويب طب المتخصص فإن طلب البرغر مثلا نصف تسوية فإن ذلك يحمل مخاطر كبيرة خاصة أن عدم تسوية اللحم البقري المفروم جيدا عند صناعة البرغر فقد يؤدي ذلك إلى ظهور البكتيريا في اللحوم، بينما تزيد المخاطر مع طلب وجبة تحتوي على أكثر من مكون واحد إذ تزيد نسبة الدهون في الطعام، وترتفع المخاطر الصحية للحد الأقصى عندما يضاف إلى كل ذلك الكاتشاب أو المايونيز.

كما تحتوي الوجبات السريعة على البطاطا المقلية والمشروبات الغازية التي تضيف مزيدا من الضرر وتقلل الفائدة التي نحصل عليها من الطعام، في حين قد تمثل السلطة الخضراء مشكلة نظرا لعدم نظافة مكوناتها بالشكل المطلوب.

كما حذر الخبراء من فواتح الشهية، والمقرمشات، والمقليات التي تقدم في بداية الوجبات لاحتوائها على كثير من الدهون، كذلك الأمر بالنسبة للاطعمة التي يضاف إليها الجبن السائح، فهي جميعا إلى جانب أضرارها الصحية تسبب زيادة كبيرة في الوزن على المدى القصير في حالة الإفراط في تناولها.

ويرى الخبراء أن أفضل بديل للوجبات السريعة هو الأطعمة المشوية أو التي يتم طهيها على البخار فهي صحية أكثر وقليلة الدهون.