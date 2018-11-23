نشر : منذ 54 دقيقة 1٬452 4 الاخبار المحلية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة مكة المكرمة(صدى): هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. الوسوم:مكه_الان, يوم_الجمعه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35199 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
alfahd42[ عدد التعليقات: 19581 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم اغث العباد والبلاد
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2643 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا الله:-
ياسعد منهو متواجد الآن في المسجد الحرام، في ها لمشاهدالمطيرة الرائعة،والجو الروحاني بمشاهدة الكعبة المشرفة والطائفين من حولها،،
***اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد ما ذكره الذاكرين وصل وسلم وبارك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
طب القلوب ودوائها. وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام❤
على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين
عدد ما غفل عن ذكره الغافلين الى يوم الدين
alfahd42[ عدد التعليقات: 19581 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يقبل منا ومنهم