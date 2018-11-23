هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة

مكة المكرمة(صدى):

هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.