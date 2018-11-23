براد بيت يعود لجينيفر أنيستون بعد انفصاله عن أنجيلينا جولي

واشنطن(صدى):

انتشر مؤخرًا بعض الأخبار عن عودة الثنائي القديم براد بيت وجينيفر أنيستون معًا سرًا منذ عام تقريبًا، وقد قررا الإعلان عن هذا مؤخرًا، وذلك وفقًا لما ذكرته بعض المجلات الأجنبية.

وعن ذلك، صرحت مصادر مقربة من الطرفين أن براد بيت وجينيفر أنيستون يحاربون حاليًا طرفيهما في الارتباط كل من ” أنجيلينا جولي وجاستين ثيروكس ” ؛ للحصول على الطلاق بصورة نهائية للعيش معًا سويًا.

وأوضحت المصادر أن نجمي هوليوود ” براد بيت وجينيفر أنيستون ” كانا قد أدركا أن انهيار علاقتهما كان أكبر خطأ في حياتهم، حاصة وأن الكيمياء المتواجدة بينهما هي الأقوى والأكثر كثافة.

من الجدير بالذكر أن براد بيت وجينيفر أنيستون كانا قد تزوجا في حفل خيالي عام 2000 في ” ماليبو ” ، إلا أن نهاية العلاقة كانت صادمة حين التقى براد بيت بأنجيلينا جولي في العمل السينمائي ” السيد والسيدة سميث ” .