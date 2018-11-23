” المويشير ” يكشف عن الحديث الذي دار بينه وبين خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي مشمولا بموقف أبوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، مع الشيخ سلطان المويشير أثناء الزيارة الملكية لمنطقة الجوف.

وعن ذلك، قال ” المويشير ” : ” ما دار بيننا حديث أبوي من قبل خادم الحرمين الشريفين، وكان سؤاله لي يتعلق بالتاريخ الإداري لمنطقة الجوف، وبعد التثبت من السؤال أجبت مقامه الكريم ” .

وتابع: ” الملك سلمان يعرف جميع الأسر السعودية في مختلف المناطق التي كان لها دور مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ” .