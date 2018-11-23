في بادرة إنسانية.. أميتاب باتشان ينهي معاناة مئات المزارعين بالهند

نيودلهي(صدى):

قام نجم بوليوود أميتاب باتشان، بإنهاء معاناة مئات المزارعين وسداد ديونهم.

وجاء وذلك على خلفية وجود أزمة زراعية كبيرة دفعت العديد من العاملين في الريف إلى الفقر المدقع.

حيث قام ” باتشان ” بدفع أكثر من 560 ألف دولار، وهي إجمالي الديون التي كان نحو 1400 مزارع يدينون بها إلى البنوك.

ومن جانبه، أوضح ” باتشان ” أنه تولى الاهتمام بالمزارعين في ولاية ” أوتار براديش ” شمالي الهند مسقط رأسه، بسداد ديونهم.

وقال: ” إن الشعور بالامتنان يثير الرغبة في إزالة بعض العبء عن كاهل المزارعين الذين تستمر معاناتهم، ولا يكتمل السلام الداخلي إلا عند اكتمال الرغبة ” .

يُذكر أن المزارعون الهنود كانوا قد عانوا في السنوات الأخيرة من صعوبات عديدة، من بينها تعرض محاصيلهم الزراعية لأضرار فادحة بسبب الأمطار الموسمية.