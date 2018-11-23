في بادرة إنسانية.. أميتاب باتشان ينهي معاناة مئات المزارعين بالهند
قام نجم بوليوود أميتاب باتشان، بإنهاء معاناة مئات المزارعين وسداد ديونهم.
وجاء وذلك على خلفية وجود أزمة زراعية كبيرة دفعت العديد من العاملين في الريف إلى الفقر المدقع.
حيث قام ” باتشان ” بدفع أكثر من 560 ألف دولار، وهي إجمالي الديون التي كان نحو 1400 مزارع يدينون بها إلى البنوك.
ومن جانبه، أوضح ” باتشان ” أنه تولى الاهتمام بالمزارعين في ولاية ” أوتار براديش ” شمالي الهند مسقط رأسه، بسداد ديونهم.
وقال: ” إن الشعور بالامتنان يثير الرغبة في إزالة بعض العبء عن كاهل المزارعين الذين تستمر معاناتهم، ولا يكتمل السلام الداخلي إلا عند اكتمال الرغبة ” .
يُذكر أن المزارعون الهنود كانوا قد عانوا في السنوات الأخيرة من صعوبات عديدة، من بينها تعرض محاصيلهم الزراعية لأضرار فادحة بسبب الأمطار الموسمية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19581 ] نشر منذ 23 دقيقة
شي طيب المفروض كل شخص مغنيه الله يقوم بدوره في بلده