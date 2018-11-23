الزواج غير السعيد يصيبك بهذه الأمراض .. احذريها

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في العلاقات الزوجية ، أن الزواج والعلاقات العاطفية المضطربة تٌسهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض مُختلفة بالنسبة للنساء .

ومن هذه الأمراض :

الاكتئاب :

من أبرز الأمراض التي يسببها الزواج غير السعيد، هو مرض الاكتئاب، الذي ينجم عن الحالة النفسية المتعبة والحزينة، التي تعاني منها الزوجة في حالة الزواج غير السعيد، فتصبح قلقة باستمرار ومتوترة وغير قادرة على الشعور بالراحة والسعادة وهذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على صحتها.

أمراض القلب :

نتيجة العصبية الزائدة، والشعور المستمر بالقلق والتعب النفسي، والإجهاد الفكري والعاطفي، يمكن أن تتعرض الزوجة إلى أمراض خطرة في القلب، وقد يصل بالبعض منهم إلى السكتات القلبية التي تودي بحياتهم .

سوء التغذية :

في كثير من الأحيان يصاب الزوجان بسوء التغذية، ما ينعكس سلبا على حالتهما الصحية والجسدية، فيصبحان هزيلين، وكأنهما يعانيان من مرض خطير.

وهذا بالفعل خطير، خصوصا إن كانا لا يتناولان الغذاء الصحي السليم، الذي يوفر لهما العناصر الغذائية الأساسية للتمتع بالطاقة والنشاط والحيوية.