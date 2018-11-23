محكمة أوربية تؤيد استمرار تجميد أموال ” مبارك “

القاهرة(صدى):

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، باستمرار تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك وأسرته.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد أصدر، في مارس 2011، قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته، وتم تمديد القرار في السنوات التالية، بحسل بيان نقلته وكالة أسنا الإيطالية للأنباء.

وأوضحت المحكمة في بيانها إنه ” بافتراض تغير الوضع في مصر وتطوراته بعد 2011، فهذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي، بتجميد تلك الأموال ” .

وكانت سويسرا قد جمدت أصول الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وعدد من رجال الدولة السابقين، بعد ثورة 25 يناير 2011.