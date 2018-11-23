معاقبة مكتب هندسي بـ ” الخرج ” لمخالفته.. وتغريمه هذا المبلغ!

نايف السالم(صدى):

قررت لجنة النظر في المخالفات المهنية في الهيئة السعودية للمهندسين، شطب ترخيص أحد المكاتب الهندسية في محافظة الخرج، وتغريمه 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام نظام مزاولة المهن الهندسية.

جاء ذلك بعد أن ارتكب المكتب الهندسي بعض المخالفات الموجبة للعقوبة، إضافة إلى مخالفته للقاعدة الرابعة من ميثاق المهندس التي تنص على أن يقوم المهندس بتكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤولية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها.

وقضت اللجنة بالإجماع بتنفيذ العقوبة بالغرامة وإلغاء الترخيص من تاريخ قرار اللجنة، مع عدم تمكينه من فتح فرع في محافظة الخرج مستقبلاً.