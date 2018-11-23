نجاة مواطن وغرق ابنه بعدما جرفت السيول مركبتهما بعسير

أبها(صدى):

باشرت شرطة عبس وفرقتان للدفاع المدني والهلال الأحمر بالمجاردة، حادثة غرق مواطن وابنه بعد أن جرفت السيول مركبتهما؛ إذ نجا الأب وغرق الابن.

من جانب آخر، لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، في مركز عبس بمحافظة المجاردة، بعد أن جرف السيل مركبته جراء الأمطار الغزيرة على المركز مساء أمس الأول الأربعاء.

كما جرفت سيول الغاسة في محايل مركبة معلم عند توصيله بعض تلاميذه خوفا عليهم من السيول، وفي طريق العودة جرف السيل مركبته وأُنقذه الأهالي بالحبال.